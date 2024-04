La nueva comedia de la directora Ani Alva Helfer grabada en paradisiacos escenarios de República Dominicana cuenta con un plus. Según la cineasta, se grabó bajo el detallado ojo de expertos de Hollywood.

La directora Ani Alva Helfer junto al elenco de su nuevo filme agradecieron al público por las muestras de cariño, así como los emotivos mensajes que se dejan leer en las redes sociales.

“Es muy emocionante escuchar las risas del público, saber que conectan con la historia, siento que reírse es sanador. He tenido la oportunidad de jugar como nunca con una puesta en escena distinta, la gente lo ha valorado y eso muy emocionante. Me encanta saber que la gente se mató de risa en semana santa”, declaró Ani

Expertos de Hollywood

Ani resaltó que Bienvenidos al Paraíso cuenta con standards de calidad internacionales, pues su equipo de producción y técnico fue el mismo que realizó las películas Lost City (película de Sandra bullock) y Shotgun Wedd (Bodas de plomo) protagonizada por Jennifer Lopez y Josh Duhamel.

“Esta película peruana tiene un corte de factura internacional, el cual ha sido supervisado con altos standards de calidad internacionales. He trabajo con un gran equipo técnico de experiencia en Hollywood, con más de 180 personas, cada área de trabajó tenía especializaciones muy concretas con las cuales nunca se había trabajado en Perú. Con tan solo decirte que el director de fotografía es Juan Carlos Gómez, el mismo fotógrafo de “Explota Explota” película sobre la vida de Rafael La Carta”, remarcó Ani.

Sobre la película

La actriz Patricia Barreto interpreta a Cata, una joven extrovertida que apoya a su amiga Kiki, papel que interpreta la ex Miss Perú Tatiana Calmell, que planea casarse con un joven emprendedor con poca suerte en los negocios, personaje que recae en Andrés Salas.

“Cata, una chica extrovertida, libre, tiene confianza en sí misma. Ella va con Kiki (Tatiana Calmell) a celebrar su matrimonio en el Caribe y no sale como se planeó. En lo personal seguiré haciendo películas en adelante, apostar por el cine nacional es importante. Estoy segura que el público se divertirá con esta película llena de muchas ocurrencias, donde una pareja busca luchar por su amor”, indicó Barreto.

Esta película transcurre en una paradisíaca isla, donde una familia disfruta de sus vacaciones. De manera inesperada, surgen una serie de situaciones luego que una pareja de jóvenes se enamora y decide casarse. ¿Qué podría salir mal? Habrá que esperar para conocer el desenlace.

Ani Alva Helfer regresa al cine con esta nueva propuesta tras haber alcanzado el éxito con las películas Soltera, casada, viuda, divorciada (2023), Isla Bonita (2023), No me digas solterona (2018) y No me digas solterona 2 (2022), entre otras.