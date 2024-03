Aída Martínez comparte polémico mensaje sobre la maternidad: “Me hubiese gustado ser padre”

La reconocida influencer Aída Martínez ha causado revuelo en las redes sociales tras compartir un mensaje reflexivo sobre la maternidad. Esta nueva publicación ha captado la atención de sus seguidores, quienes se mostraron sorprendidos por sus sinceras palabras.

En su mensaje, Martínez expresó su sentir sobre la maternidad, revelando que, aunque hubiera preferido ser padre en lugar de madre, no se arrepiente de su rol como mamá. La modelo peruana describió los desafíos y responsabilidades que implica la crianza, destacando la importancia de valorar el papel de la madre en la vida de un hijo.

“ Me hubiese encantado ser padre y no madre. Separarme y estar tranquilo de que mi hijo está bien porque está con su mamá. Tener el tiempo de ir al gym, salir con amigos, fijarme si quiero cocinar o no, o tal vez dormir hasta tarde sin que me despierte ”, se lee en el inicio de su publicación.

“ No tener que molestar a nadie para que me lo mire un rato porque tengo que trabajar o salir hacer un trámite. Es mucho más fácil ser papá. Pero me tocó ser mamá y no me arrepiento. Así que a la hora de criticar, juzgar o sacar mano cierren la boca, porque la que lo tiene 24/7 soy yo, gracias ”, agregó la influencer.

Publicación de Aída Martínez.

¿Por qué Aída Martínez se sometió a una operación de reducción de senos?

Esta reflexión surge en medio de un período complicado para la influencer, quien recientemente se sometió a una operación de reducción de senos. Martínez compartió abiertamente el motivo detrás de esta decisión, explicando que la mastopexia era necesaria debido a las secuelas que enfrentó tras la lactancia.

“ Hoy tuve análisis temprano. Nada malo gente, me operaré las chichis la semana que viene, conseguí un excelente cirujano, un artista de cuerpos. Lo mío es la mastopexia (reducción) Obvio les contaré y grabaré todo lo que pueda ”, explicó en redes. “ Sé que hay muchas mamás que sufren de lo mismo (chichis caídas por la lactancia) Cuando todo esté ok, les diré quien fue el cirujano ”, agregó.





