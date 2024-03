El actor Julián Zucchi ha sorprendido a sus seguidores con una revelación inesperada durante su estadía en Argentina. A través de sus redes sociales, Zucchi compartió una anécdota en la que dijo que se “autopercibía como mujer”

En sus historias de Instagram, relató cómo se sintió excluido al ser rechazado en una clase de Funcional exclusiva para mujeres, a pesar de su deseo de participar.

¿Por qué Julián Zucchi dijo que se “autopercibía como mujer” ?

El popular actor argentino relato a través de sus redes que tenía la intención de compartir tiempo con su familia, por lo que quería participar junto a su mamá en su clase de Funcional y aprovechar en hacer ejercicio. Sin embargo, no pudo hacerlo pues era una clase solo para mujeres.

“ Acompáñame a leer esta triste historia: “Hoy le prometí a mi psicólogo volver a hacer ejercicio...Había quedado con mi mamá en sumarme a su clase de Funcional ”, se lee en la primera historia de Julián.

“Pueden creer que la clase era solo para mujeres y me discriminaron. Así que terminamos yendo a trotar, caminar . PD. Aunque les dije que me autopercibo como mujer, tampoco me admitieron ”, continuó el protagonista de ‘Sí, mi amor”.

Julián Zucchi contó anécdota en Argentina.

Rodrigo González se ríe de la carta notarial que le mandó Julián Zucchi

Rodrigo Gonzáles no se quedó callado y se burló de la carta notarial que le mandó Julián Zucchi “ Qué abogado tendrás, quién le habrá recomendado esta payasada (...) le mando esto a mi abogado Iván Paredes y se ha partido de la risa ”, sostuvo.

“ Él simplemente manda una de las cartas más hilarantes, desopilantes, delirantes que he recibido en estos 15 años en tu pantalla en donde me pide simplemente porque es Julián Zucchi y porque no le da la gana que hablemos de él, que no hablemos ”, explicó el conductor de ‘Amor y Fuego’.





TE PUEDE INTERESAR

Magaly Medina a Mávila Huertas: “la reportera que te entrevistó consiguió novio y tú no”

Magaly Medina revela que intentó tener un hijo con Alfredo Zambrano

Mónica Cabrejos sobre Karla y Domínguez: si piensan volver, deberían tomar terapia