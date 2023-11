Milena Warthon se prepara para su próximo concierto que se llevará a cabo el 23 de diciembre, donde estarán artista como Mauricio Mesones, Renata Flores, entre otros.

La cantante quiso reencontrarse con su público en el Parque Kennedy de Miraflores para repartir volantes con el fin de promocionar su concierto, sin embargo, fue expulsada del lugar.

En el video compartido en su cuenta de Instagram, se visualiza cuando un sereno de la Municipalidad de Miraflores la interviene para pedirle que se retire del parque, pues está prohibido entregar afiches.

“ ¿En todo Miraflores no puedo repartir volantes? Me tendré que ir a otro distrito. Amigos, me han botado de acá del Parque Kennedy, yo no entiendo, pero nada me detendrá ”, sostuvo la artista.

