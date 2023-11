La entrevista de Gisela Valcárcel en el canal de Youtube de Cristian Rivero, se ha vuelto viral en redes sociales. Y es que la conductora de TV fue punto blanco de burlas por haber explicado su “teoría” para hacer dinero.

Y es que cabe señalar que el actor quedó asombrado al escuchar su técnica que tiene la popular ‘Señito’ para generar más dinero, si en algún momento tiene dificultades.

Al respecto, Rodrigo González no dudó en estallar de risa con la explicación que dio la presentadora. “Si tú le enseñaste a llevar las cuentas a Ethel (Pozo), ahora entiendo por qué quebró tu peluquería (...) ¿Cuánto me darían por esto? Te la mandamos. Yo creo que mejor agarro la palta, le quito la pepa y la siembro para que me de más, pero esa explicación es soporífera”, dijo

Asimismo, el popular ‘Peluchín’ no dudó en reconocer las cualidades que tendría Gisela. “Ella tiene carisma, simpatía y facilidad de palabras y la cámara no le impone, pero cuando se mete en otros terrenos como la hija que es todista, se mete unas derrapadas, porque no patina. (...) Que no lleve las cuentas, ni haga de nutricionista”, agregó.

