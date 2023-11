Romina Gachoy no se quedó callada y confesó que actualmente viene llevando terapia con Jean Paul Santa María para tratar de recuperar su matrimonio.

“Estamos yendo por buen camino pero no estamos a un paso de la reconciliación. Cuando las mujeres llegamos a ese punto, no hay retroceso, hasta planifiqué mi vida sola”, comenzó diciendo para ‘América Hoy’.

En ese sentido, la modelo confesó que antes de conocer al ex de Angie Jibaja viajaba mucho y era feliz de esa manera. “Yo vivía viajando, era recontra nómada, era muy feliz viviendo así, trabajaba en diferentes lugares, conocía diferentes culturas”, agregó

Sin embargo, la extranjera contó que cuando empezó a salir con Jean Paul Santa María y decidieron formalizar, las cosas cambiaron un poco.

”Le dije ‘vamos a entablar una relación formal, pero yo quiero seguir como antes’ y empezaron las limitaciones. Me invitaron a México, no pude ir, me invitaron a España, no pude ir, y así fue rechazando todos los viajes que se me venían”, finalizó.

