Milena Zárate sorprendió a propios y extraños al comentar que recién se ha enterado que es miembro de mesa para estas Elecciones 2021, las cuales se realizarán este 11 de abril.

Sin embargo, la cantante colombiana comentó que antes de ver su lugar de votación, ya había hecho planes para disfrutar su domingo en compañía de su pequeña hija.

“Bueno, les cuento que yo bien feliz y campante haciendo mis fabulosos planes parta este domingo, a ver qué película me voy a ver en Netflix, me voy a patinar con la gorda, comeremos rico, montamos patines, bicicleta”, comenzó diciendo.

“Luego digo, a todo esto a qué hora es mi votación... Vamos a ver y dónde es que me toca, porque como ahora todo lo han cambiado, y oh no, me doy con la gran sorpresa que resulta que soy presidente de mesa, que me toca estar desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, todo el bendito día”, agregó.

Milena Zárate elegida como presidente de mesa para las Elecciones 2021 - Ojo

