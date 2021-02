¡No se quedó callada! Milena Zárate no tuvo problema en comentar el motivo por el que no saludó a Janet Barboza durante su visita por el programa “América Hoy” el último martes. Y es que la cantante aseguró que ella “no era hipócrita”.

“Se la tengo guardada desde hace rato porque me ha hecho varias cosas, ha sido bien grosera conmigo en varias oportunidades. La última vez me dijo que era una ‘excanera’ y montón de cosas más”, comenzó diciendo.

“No la saludé porque no soy hipócrita, ha sido bien malcriada, se ha portado súper mal y por el hecho de estar en pantalla no vamos a estar como las mejores amigas, porque no es mi amiga, no me cae bien y me parece súper antipática”, agregó.

En ese sentido, Milena Zárate confiesa que considera a la popular ’Rulitos’ una ‘mala persona’, ya que siempre ‘despotrica’ de todas las personas del medio.

“Se le olvida todo lo que ha hecho. La vaca no se acuerda cuando fue ternera y ahora quiere dárselas de santa cuando es bien cizañera. Es una persona doble moral, a la mínima oportunidad que tiene no le importa tirar barro, pero ahora no lo hace porque el programa no se lo permite. La considero mala persona”, finalizó diciendo a Trome.

