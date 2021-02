Un tenso momento se vivió en el set de ‘América Hoy’, luego que Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, revelara que Milena Zárate no saludó a la conductora Janet Barboza al llegar al programa. “Lo que pasa es yo no soy hipócrita”, dijo la colombiana. Por su parte, la popular ‘Rulitos’ no se quedó callada y respondió con todo. (Video: América TV).