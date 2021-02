Donde hubo fuego, ¿cenizas quedan? Angie Arizaga no se guardó nada cuando se preguntaron y aprovechó para mandar un consejo a todos los televidentes que están pensando retomar una relación.

En diálogo con el programa “América Hoy”, la popular ‘negrita’ dijo que teniendo a Jota Benz al lado, no tendría por qué recordar su pasado.

Además, Angie Arizaga reveló que el tiempo le enseñó a no volver con una expareja.

“Perdóname hijito, pero donde hubo fuego cenizas quedan y se las llevó el viento también”, dijo Angie Arizaga inicialmente.

¿Indirecta a Nicola?

“¿Has visto cómo lo tengo (a Jota)? ¿Para qué pensar en el pasado? Un consejo, si algo he aprendido es que nunca regreses con el ex”, fue la contundente respuesta de la ‘negrita’.

Por su parte, Jota Benz aseguró que él no cree en este dicho: “Yo no creo en eso, yo sí cuando cierro capítulo no pasa nada más adelante. Donde hubo fuego no necesariamente quedan cenizas”.

VIDEO RECOMENDADO

Facundo Gonzáles y su confesión sobre sus pies: “Me descuidé y me salieron honguitos”

Facundo Gonzáles y su confesión sobre sus pies: "Me descuidé y me salieron honguitos"

TE PUEDE INTERESAR