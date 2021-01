Milena Zárate no se guardó nada y comentó sobre el fin de la relación entre Paula Manzanal e Ignacio Baladán. Y es que recordemos que el chico reality terminó su romance por teléfono con la modelo porque Jamila Dahabreh se presentó en “Amor y Fuego” y confirmó que estaban juntos.

Por su parte, la colombiana tildó de “inmaduro” al empresario y mencionó que de repente se molestó porque no estaba buscando algo serio con Manzanal.

“La verdad que a este chico no le conocemos una relación seria, por la actitud (que tuvo al terminar con Paula) se le ve muy inmaduro. Creo que está chibolo, no sé qué edad tiene, pero así solo reaccionaría un chibolo. Supongo que no desea que nadie hable de él o no ve algo tan serio con Paula y buscó cualquier pretexto para terminar”, comentó la colombiana.

“Habría que preguntarle por qué (no oficializó a Paula Manzanal), hay hombres que seleccionan, dicen: ‘a esta la tengo como oficial y a esta para pasar el rato’. También puede ser que recién estaban iniciando, no lo tenía claro, pero vamos a ver qué pasa más adelante entre ellos”, dijo a Trome.

VIDEO RECOMENDADO

Paula Manzanal logra viajar a España con su hijo para solucionar delicado tema legal-ojo