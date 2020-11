Después de su tormentosa relación con Edwin Sierra, Milena Zárate, se da una nueva oportunidad en el amor con el futbolista Augusto Barrera. En una entrevista para un diario local, la cantante revela muchos detalles de su nueva historia amorosa con el jugador del Santa Rosa.

“Ya tenemos casi tres meses, me ha cautivado porque es una persona empeñosa, trabajadora e inteligente. Desde que estamos juntos ha sido mi soporte, mi complemento, pues hemos vivido muchas cosas en tan corto tiempo. Me he sentido respaldada por él, lo admiro y también es muy divertido, sabe sacarme una sonrisa y hacerme feliz. Sin duda, estoy pasando un momento muy bonito”, reveló la modelo.

La colocha manifestó que tiene plena confianza en su pareja, pero nunca hay que confiarse: “Estoy enamorada, pero no ciega, está bien chequeado. De lo contrario no le hubiera presentado a mi hija, a mi papá, a mi familia”.

VIDEO RECOMENDADO

Tilsa Lozano se vuelve a mostrar al lado de Jackson Mora

TE PUEDE INTERESAR