Milena Zárate aconsejó a Karla Tarazona que no vuelva a cometer el mismo error de involucrarse sentimentalmente con Christian Domínguez. Para la cantante colombiana, las personas que son infieles nunca cambian y por ello no se merecen segundas oportunidades.

“Karla es una mujer madura, pero en la vida no somos perfectos. Cometemos muchos errores y eso es lo que nos hace crecer. Si Karla no aprendió de ese error y vuelve a caer en lo mismo, ¡qué te podría decir!... Christian es buena gente y trabajador, pero las personas que tienen ese tipo de comportamiento (ser infiel) no cambian”, manifestó la colombiana.

Hay fuertes rumores de que Karla Tarazona habría retomado su relación de pareja con Christian Domínguez, padre de su último hijo.

Asimismo, Zárate cree que Tarazona y Domínguez solo llevan una buena relación de padres, pero que no han regresado como pareja.

Aunque a la conductora de Panamericana Televisión se le ha visto en buenos tratos con el padre de su último hijo, lo cierto es que Karla no ha regresado con el cumbiambero, pero hay rumores de que sí le habría dado una nueva oportunidad.