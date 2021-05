Milena Zárate no pudo evitar mostrar su fastidio luego de ver a su novio con la cantante de cumbia Thamara Gómez comiendo pollo de noche y subiendo a su propio auto.

Ofuscada, Milena Zárate le llamó a su novio y le empezó a reclamar. Fue entonces cuando las cámaras de “Amor y Fuego” lo registraron.

“No, agradece sabes qué, que estoy en el canal, agradece. Te tengo que ver entonces que bejorreándote con esa malparida para ver si está pasando algo”, le dijo Milena Zárate a su novio por el celular.

Además, le reclamo que no le haya avisado de que había sido captado por el reportero de “Amor y Fuego”· “Yo no voy a quedar como una estúpida, era tan fácil, si fue ayer, anoche, no podías llamarme para no venir acá y pasar el ridículo. Y espero de verdad que tengas una buena explicación para esto, no me digas nada, no te creo nada”.

También se le escuchó diciendo: “Y encima todo caballero le abres la puerta y le llevas a comer. No sabía que hacías negocio llevándole a comer pollo”.

