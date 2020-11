La modelo y actriz colombiana, Milena Zárate, lucha hace 9 años con una rara enfermedad, la cual no han podido diagnisticarle.

Con lágrimas en los ojos, Milena Zárate reveló para el programa “Modo Espectáculos” lo que le sucede cada vez que se enferma.

“Yo me empiezo a hinchar, mi cara se empieza a inflamar, mis pómulos es como si me hubiera inyectado algo y se empiezan a inflamar. La parte de la garganta se hincha y es como si alguien me está ahorcando. ¿Por qué no encuentro una respuesta, no encuentro un buen doctor? Me parece increíble”, dijo sumamente angustiada.

Además, esta rara enfermedad le habría generado depresión. “A mí me da una gripa y es inmediato, como si me hubiera inyectado algo, me hincho del pecho para arriba, me inflamo, retengo líquidos y toda mi masa muscular se va. Yo hago mucho ejercicio y cuando estoy así, me pongo débil, me da ataques de depresión. No puedo bajar las escaleras, me tiembla el cuerpo”.

Sin embargo, Milena Zárate sigue de pie y lo hace por su pequeña hija.

“Es horrible porque no sabes qué tienes. Solo sé que tengo insuficiencia suprarenal. Cada vez que me hospitalizan, yo pienso en ella, mi hija. Ella es la que me tiene de pie. Me llena de impotencia no tener una respuesta”, acotó.

VIDEOS RECOMENDADOS

Jean Deza podría ir preso tras no cumplir con pensión de alimentos de su hija

Jean Deza podría ir preso tras no cumplir con pensión de alimentos de su hija | Willax

TE PUEDE INTERESAR