Luego de que Milena Zárate viera en imágenes a su novio Tito Barrera comiendo con la cantante Thamara Gómez y hasta en su propia camioneta, la colombiana decidió perdonarlo.

Según la colombiana, logró limar asperezas y solucionar el tema. Milena Zárate contó que conversó con Tito Barrera tras lo sucedido. “Sí. Pudimos conversar, me mostró todo (conversaciones en el celular) y ya aclaramos las cosas”.

Zárate también contó por qué estaba su novio con Thamara Gómez. “En estos días le llegará una mercadería de China y le estaba diciendo a ella para que sea parte de la imagen”, respondió para Trome.

También contó que él la llamó para contarle, pero ella no le contestó en su momento porque estaba ensayando para El Artista del Año y porque estaba un poco molesta. “No me imaginé que me era para contarme, no le devolví la llamada porque también estaba molesta”.

Finalmente descartó poner las manos al fuego por alguien. “No, por nadie. Confío en él porque nunca me ha dado motivos para desconfiar, pero eso me sacó de cuadro porque nunca había pasado”.

