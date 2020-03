La colombiana Milena Zárate no se guardó nada y arremetió contra la periodista Mónica Cabrejos, quien este último viernes se quedó sin el programa “Válgame”, el cual fue retirado de la señal.

Según Milena Zárate, Mónica Cabrejos no tiene ángel con la cámara. “Todo cae por su propio peso, es una persona desangelada, no querida, prueba de ello es el rating que ha tenido todo este tiempo”, dijo.

“Rodrigo como sea ha mantenido ese programa por años, 10 años y no es fácil, menos liderar un programa y tenerlo el tiempo que lo ha tenido. Esta gente llegó y lo destrozó en menos de un año (...) Estamos hablando de personas que no están preparadas para sostener un programa en vivo, para asumir temas tan polémicos como la del “Zorro” que no sé cómo llegó ahí, pero así es pues. Hoy la gente elige y decide”, añadió la colombiana.

Por si fuera poco, Milena Zárate dijo que Mónica Cabrejos puede haber estudiado dos carrera profesionales, pero eso no le hace mejor o peor persona, sino lo que tiene en su interior.

“Tenemos a la narcisista que se cree porque ha estudiado, pero sus estudios es una caparazón. La cascara no te representa lo que eres, es tu interior y por eso está solterona hasta el día de hoy”.

“Puede tener los logros que quiera y bien por ella pero si es una persona que salió de los diarios donde mostraba su cuerpo, no deja de ser lo es que es, siempre va ser una vulgar (...) eso se trasmite”, finalizó la colombiana.

