Tras varias semanas de rumores sobre un posible fin de la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, la modelo salió al frente para aclarar las dudas de su romance.

“ Estamos muy bien. No puedo hacerme cargo de las cosas que se puedan decir aquí o en Argentina. No tenemos que estar todo el tiempo juntos para estar bien en una relación, cada uno respeta el espacio del otro, estoy aquí (en Perú) estrenando una película (‘Vampiras’) y él está grabando allá (España) un reality con sus hijos, estamos comunicados todo el tiempo”, expresó en una entrevista en ‘Mande Quien Mande’.

En ese sentido, Milett aseguró que Tinelli siempre le ha dado su lugar: “ Cuando empezamos sacaron un montón de cosas y él salió a decir ‘saquen lo que quieran, yo amo a esta mujer’. Él sí me defendió, siempre lo ha hecho, sino no estaría con él ”, indicó.

Asimismo, la también actriz aclaró que no existe ningún conflicto con las hijas de su novio.

“ El otro día estaba hablando con Cande (hija de Tinelli) y nos reíamos de los apodos que me ponen. Me llevo bien con ella. Nunca he sentido como una mirada rara, siempre han sido súper amorosos conmigo ”, sostuvo.

Posteriormente, Milett Figueroa le mandó un fuerte y claro mensaje a la prensa argentina.

“No sé de dónde sacan tanta especulación, pero los respeto porque sé que también es un trabajo. Vivo mi presente y lo disfruto. Puedo tener una relación con quien sea, con quien yo quiera porque tengo sentimientos y no siempre las relaciones son por interés, señores comentaristas ”, concluyó.

