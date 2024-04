Yaco Eskenazi dio detalles de fuerte crisis matrimonial con Natalie Vértiz: “Ella viajaba mucho y yo estaba en casa”

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz se han presentando durante años frente al público como una de las parejas más estables de la farándula nacional. La historia de amor de los padres de dos hijos ha sido completamente pública y alejada de escándalos. Sin embargo, el exchico reality confesó que a pesar de todo atravesaron una fuerte crisis en su relación.

En la última edición del programa de espectáculos, ‘Magaly Tv La Firme’, Yaco Eskenazi, quien sorprendió hace algunos días al decir que no tiene trabajo, dio detalles sobre esta difícil etapa que vivió en su historia de amor con la madre de sus dos hijos.

Yaco Eskenazi revela que atravesó fuerte crisis matrimonial

Según contó el exconductor de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, durante una matrimonio hubo una época en la que él y Natalie Vértiz vivieron duros momentos en su matrimonio por los largos viajes que realizaba la modelo como parte de su trabajo, por lo que la distancia creó una “brecha” que no notaron al principio.

“ Fue una época difícil para los 2, en esa época Natalie viajaba mucho y yo estaba mucho en casa, entonces se fue abriendo una brecha que no nos dimos cuenta ”, contó Yaco Eskenazi en el programa de Magaly Medina.

No obstante, tras un tiempo la pareja decidió sincerarse mutuamente y dejar las cosas claras por el bien de su relación. Además, su romance ‘renació' con la llegada de su segundo bebé.

“ Nos estábamos convirtiendo en dos extraños y no nos dimos cuenta hasta que dijimos hay que sentarnos a hablar. Ella me dijo 2 cosas que a mí me entraron claramente ”, narró.

“ Dije: ‘Claro, yo tengo que darme cuenta de esto, de cambiar esto’ y ella también entendió y vino la pandemia dijimos que ese era el momento para tener a nuestro segundo bebé y lo tuvimos y digamos que la relación renació ”, agregó.

Más unidos que nunca

Yaco Eskenazi contó que a pesar de los malos momentos, la comunicación con Natalie Vértiz es lo que ha hecho que su matrimonio prevalezca.

“ No dejamos de trabajar. No significa que Natalie y yo todo el día nos llevamos bien y todo el día estamos sonriendo, no, pero para eso está la comunicación. Nosotros conversamos mucho y prevalece el amor que nos tenemos ”, finalizó.





