Milett Figueroa sorprendió a todo con su dúo junto a Diego Val en ‘El Artista del Año’, y aunque los rumores sobre un supuesto romance se hacen cada vez más frecuentes, la modelo prefiere marcar distancia.

“Hay un respeto enorme, un compañerismo enorme y una admiración de parte de cada uno también, siempre habrá ese apoyo generoso. Nuestras voces se complementan bastante bien”, comentó a la prensa.

Además, mandó a la ‘friendzone’ al ex de Leslie Shaw y aclaró que, fuera del escenario, solo son amigos: “Siempre se va a especular, pero lo bueno es que nosotros sabemos que lo dimos todo en el performance y, de allí, somos amigos. No hay más”.

Milett contó qué hubiese pasado si Val le daba un beso en el escenario, al igual que Fabio Agostini lo hizo con Paula Manzanal.

“(Eso es) Imposible porque no estaba en el performance y, por otro lado, Diego me respeta demasiado. No se le hubiera ocurrido hacer algo así porque me hubiese avisado antes. Es muy respetuoso”, añadió.

