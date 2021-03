El programa “Amor y fuego” difundió nuevos audios de Milett Figueroa sobre la difícil situación que habría vivido con su hermano Helmut Lindner, quien solía ser su representante.

Esta vez, la expareja de Helmut, Adela, entregó un audio al programa para demostrar que el hermano de Milett Figueroa tendría un modus operandi para estafar, ya que ella asegura que le debe miles de dólares de la compra de un departamento.

En el audio se escucha a Milett Figueroa contar cómo se enteró que su hermano Helmut se habría quedado con dinero de los eventos que ella realizaba: “Yo llorando a mi hermana... Yo entré en crisis, igualito que tú entramos. No puede ser posible que la persona que supuestamente decía que me amaba, que me quería, todo, que era mi hermano, me protegía como mi papá que él decía que era... Me va a robar”.

“¿Por qué no me hizo invertir en nada? ¿Por qué no me hizo invertir en un departamento? ¿Por qué no me ayudó a hacer eso? Él lo único que hacía era ¡evento! ¡evento! ¡evento! Y no ayudaba en mi crecimiento, por eso yo me alejé de él un montón de tiempo, porque yo no veía la plata que a él le daban, a él le pagaban más”, indica la modelo en el audio.

Según Milett Figueroa, pidió a su hermano que le muestre los contratos y la reacción de Helmut le rompió el corazón, ya que la acusó de desconfiar de él: “Te voy a leer lo que le puse, solamente te voy a mostrar algo para que veas lo m... que fue conmigo. Mira, le pongo manito ya estás viniendo, yo ya sabía todo, pero solo quería que venga para que me lo diga en mi cada, que me había agarrado nueve mil dólares de una marca y nueve mil dólares de la otra marca. Tres días, cuatro días estaba pidiendo que me pague, que me deposite, pásame la foto de los contratos, necesito leerlos, mañana me los traes en físico, por favor, pásame las fotos de los contratos por fa, porque ya eran las ocho de la noche y no me llamaba ni me decía nada, me manda un audio de tres minutos que hu... te lo juro... me rompió el corazón, o sea, fue tan patán, fue tan imbécil, me dijo prácticamente ¿qué es eso de estar desconfiando de mí?”.

“Yo he dado todo por ti, te he engrandecido”, le habría dicho Helmut Lindner a su hermana.

