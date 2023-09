Milett Figueroa sorprendió a propios y extraños al conmoverse durante una entrevista en un programa argentino, donde recordó a su familia y todo lo que dejó en Perú. Y es que la modelo confesó que, hasta el día de hoy, no tiene amigas en Buenos Aires, país donde se encuentra por su participación en “Bailando 2023″, conducido por Marcelo Tinelli.

En ese sentido, la también actriz se presentó en el programa LAM, conducido por Ángel de Brito, antes de la emisión de su segunda participación en el reality de baile.

“Si me pongo a hablar de mi hermana, me pongo a llorar. Le mando un beso... Estoy tratando de crear un grupo de amigas. Me emociono porque llegué a un país nuevo sola y no es fácil ”, dijo Milett con lágrimas en los ojos.Asimismo

“En Perú me va muy bien y arriesgar todo lo que hiciste en tu país, y demostrar de cero quien eres, es lindo; pero a la vez, estas sola”, agregó.

