Milett Figueroa está pasando por el mejor momento de su carrera artística, pues se dio a conocer que muy ponto se estrenará en todas las salas de cine “Vampiras”, película donde interpreta a una ejecutiva de modas.

“Para este personaje tuve que prepararme mental y físicamente, pues hay escenas de mucha acción, me verán usando una metralleta”, comentó Milett Figueroa.

Cabe mencionar que Milett comparte escena con destacados actores internacionales como María Conchita Alonso y Anderson Ballesteros.

¿De qué trata Vampiras?

La película cuenta la historia de tres vampiras que viven en Los Ángeles y que descubren la verdad sobre su pasado. Ellas son las novias de Drácula y deben reunirse para detener una amenaza diabólica de su pasado:

Cabe mencionar que la cinta será estrenada el 11 de abril a nivel nacional, pero la película ya fue emitida en 2022 en el Festival de Cine de Sitges (SITGES).

Milett Figueroa da detalles sobre Vampiras

En marzo del 2022, Milett brindó una entrevista a América Hoy, donde contó cómo se enteró de esta propuesta para formar parte de la producción.

“Yo había trabajado en una película ‘Buscando a Nirvana’, en mi querida Arequipa. Ahí conocí a un productor mexicano, ahí me dijo que había un casting internacional para buscar a una de las hermanas de las vampiras y tenía que mandar un casting, me llamaron al segundo call back, volví a mandar un casting. Luego me respondieron a las 3 de la mañana, me dijeron que habían quedado encantados y que iba perfecto con el personaje de Adriana”, contó la modelo.

