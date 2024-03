Janet Barboza defendió a Brunella Horna ante comentarios de Ana Paula Consorte, quien rechazó amistad con ella a pesar de que es la esposa del presidente del club César Vallejo, donde juega Paolo Guerrero.

“Tenemos a una Ana Paula Consorte bastante desubicada. Es que la gente malcriada a mí no me gusta, no me gusta cuando yo veo una persona con caprichos con arranques”, sostuvo la Barboza.

Luego continuó con: “esa chica le dice. Trata de bajarla por la edad a Brunella, trata de ‘escuelear’ a la esposa del jefe. Ana Paula sin duda no tiene inteligencia emocional porque yo creo que se podrían quedar sin contrato jaja”.

Ethel confía que Dios cambiará a Christian Cueva

En la última edición de América Hoy, se presentó Valeria Piazza, quien cuestionó las palabras de Ethel Pozo, pues dijo que Dios puede cambiarte, en referencia al retiro espiritual que tuvo Christian Cueva.

“Dios puede cambiarte, los hombres infieles no creo, cuando uno está desahuciado, cuando hay enfermedades, acuden a Dios, porque hace milagros”, dijo Ethel Pozo.

Debido a este comentario, Valeria Piazza se mostró confundida y le preguntó a Ethel Pozo: “entonces, para ti, ¿Cueva está cambiando por Dios y no por él mismo?

Ethel, lejos de pasar el comentario de Valeria, siguió comentando que si estás arrepentido, Dios puede cambiarte.

“Por el mimo no, él acudió a un retiro espiritual y lo que dije es que, sí, él está arrepentido, Dios lo puede cambiar, a él y a todos los que están arrepentidos, puede curar enfermedades”, continuó Ethel.

“¿Realmente crees eso, que él (Christian Cueva) puede cambiar?”, finalizó Valeria.