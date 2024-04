En la última edición de “Mande quien mande”, Milett Figueroa se presentó para desmentir cualquier rumor de separación con su pareja, Marcelo Tinelli, asegurando que su relación sigue más fuerte que nunca.

La también modelo aprovechó las cámaras del programa, para responderle a la prensa argentina, quien la tildó de “trepadora”

“La gente sabe que trabajo toda mi vida, ayudo a todo el mundo, me encanta trabajar, puedo tener una relación con quien sea porque tengo sentimientos y no siempre las relaciones son por interés, señores comentaristas, investíguenme, investiguen todo lo que he hecho”, expresó Milett Figueroa

Luego continuó con:“estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho sola y la verdad que me encanta mi trabajo y no me incomoda que se generen teorías, pueden opinar lo que quieran, yo sé quién soy, cómo me entrego a una relación y lo que hago para cuidarla”