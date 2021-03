Tras la difusión de un supuesto audio de Milett Figueroa donde ella hablaría sobre la difícil situación que habría vivido con su hermano Helmut Lindner, quien solía ser su representante, la actriz y su madre explotaron.

“Amor y Fuego” decidió llamar a la madre de Millet Figueroa, sin embargo, la modelo también resultó interviniendo y mostrando su desagrado.

La madre de Millet Figueroa respondió: “A Milett no le matan”, mientras la modelo gritó diciendo: “Dejen de molestar a mi mamá, que sea la última vez”.

Cabe indicar que previamente, “Amor y Fuego” difundió un audio donde se escucha a Milett Figueroa contar cómo se enteró que su hermano Helmut se habría quedado con dinero de los eventos que ella realizaba.

“Yo llorando a mi hermana... Yo entré en crisis, igualito que tú entramos. No puede ser posible que la persona que supuestamente decía que me amaba, que me quería, todo, que era mi hermano, me protegía como mi papá que él decía que era... Me va a robar”, dice supuestamente Millet Figueroa.

