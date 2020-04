Mirella Paz publicó un video en su cuenta de Instagram y pidió a sus seguidores que se queden en casa durante esta cuarentena; sin embargo, las palabras que utilizó generaron que muchos usuarios la critiquen.

“Te faltó operarte lo más importante, el cerebro! Lástima que para ello no exista arreglo”, le dijo una seguidora en esta publicación.

La exconductora de “Mujeres al mando" no se contuvo y disparó contra esta usuaria: ”Cerebro es lo que te falta a ti, payasa! Desalojando y deja de seguirme envidiosa!".

Debido a su respuesta, otros usuarios le dijeron que era una “malcriada”. Mirella Paz no solo no retrocedió, sino que volvió a enfrentar a sus seguidores:

“Si? Deja de seguirme ya? No tienes a jod... o qué? Jajaja y otra cosita!! Recontra malcriada soy! Como tú”, señaló.

Incluso, a otra usuaria que también pidió que se “opere el cerebro”, Mirella le respondió: “Bien conchuda eres Jajajaja no tienes un espejo en tu casa? Un esposo que te diga la verdad? Jajajaja mostra! No me sigas!”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Jóvenes tomando alcohol

Jóvenes tomando alcohol - Ojo