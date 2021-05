Tras el éxito que Janick Maceta tuvo en Miss Universo 2021, donde alcanzó el puesto de segunda finalista, muchos se han preguntado quién será la próxima Miss Perú. Al respecto, algunos usuarios han pedido a la modelo Luciana Fuster que se anime a postular.

“Hermosa Lu!! Ya encontré a la próxima Miss Perú”, señaló un usuario en una publicación en el Instagram de Luciana Fuster.

Foto: captura Instagram Luciana Fuster

Para sorpresa de muchos, Luciana Fuster no descartó participar en el concurso Miss Perú, aunque tampoco dio indicios de que lo hará este 2021: “Que bellaaa”, respondió la modelo.

Sin embargo, otro usuario afirmó que, en caso que se anime a postular al Miss Perú, Luciana Fuster sería cuestionada: “La van a criticar como a Janick de estar en un reality”.

“La gente critica todo”, fue la contundente respuesta de Luciana Fuster en Instagram.

Foto: captura Instagram Luciana Fuster

Recordemos que meses atrás, Luciana Fuster contó que soñaba con representar al Perú en Miss Universo: “Siempre se me pasa por la cabeza ser Miss Perú, pero está dando vueltas y se va. Yo siempre dije que en algún momento quería postular… Ya me siento preparada para concursar en el Miss Perú, pero me gustaría más preparación todavía. Es una responsabilidad enorme, estás representando a un país a nivel mundial”.

Por su parte, la presidenta de la organización, Jessica Newton, indicó que “Luciana Fuster tiene muchas condiciones para ser la nueva Miss Perú”.

Cabe resaltar que Luciana Fuster fue Miss Teen Perú en el año 2016. Ese mismo año ganó el certamen internacional de belleza Miss Teen Pageant.

