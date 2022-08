Esto pasó en Bélgica, donde la ‘Miss Perú Trans 2019′, fue detenida durante un mes por haber integrado una red de trata de blancas, pero logró salir en libertad luego de pagar una penalidad y ahora continúa su proceso fuera de las rejas.

Magaly Medina afirmó que no tiene más información acerca del caso, pero ella duda que la información dada por la policía de Bélgica sea falsa, ya que “no estaban solo atrás de ella, sino tras una red de trata de blancas”, desmintiendo la excusa de Celeste, quien afirmó que todo era una venganza de un trans con quien no se llevaba bien.

La ‘urraca’ aprovechó' la oportunidad para recordar que muchos peruanos famosos se van del país y suben en redes dónde viven, los lujos y más, pero jamás muestran cómo solventan todo lo que disfrutan y el caso de la ‘Miss Perú Trans’ no sería ajeno y ella ganaría dinero llevando jóvenes peruanos a Europa para ser prostituidos y si no aceptaban, les quitaba los papeles y los obligaba, según informó la policía de ese país.

