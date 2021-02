La modelo colombiana Sara Orrego con quien fue vinculada Hugo García rompió su silencio luego de que recibiera muchos mensajes, al parecer de odio.

Los fans de Hugo García y Mafer Neyra habrían reaccionado mal y contra Sara Orrego, por lo que la modelo colombiana usó sus redes para hablar al respecto y descartar conocer al chico reality, a quien lo llamó de “señor”.

“Oigan, no crean todo lo que ven. Les voy a enseñar unos mensajes que desde ayer me han estado llegando. No sé por qué me involucraron en esto pero no tengo ni la menor idea de quien será ese señor”, respondió la colombiana.

Sara Orrego también compartió algunos mensajes llenos de odio que le habrían llegado desde que fue involucrada con Hugo García. “Tengo muchísimos mensajes como este y por eso quise hacer la aclaración”.

Por su parte, Hugo García hizo lo propio y descartó conocer a la guapa modelo colombiana. “Me han pasado unas noticias donde me relacionan a la modelo Sara Orrego. 1. No la conozco y nunca nos hemos visto”, señaló el participante de “Esto es guerra”.

Hugo García: Modelo colombiana Sara Orrego rompe su silencio | OJO

VIDEOS RECOMENDADOS

Rodrigo González ‘echa’ a Doña Peta por reunirse con once personas el fin de semana | OJO

Rodrigo González ‘echa’ a Doña Peta por reunirse con once personas el fin de semana | OJO

TE PUEDE INTERESAR