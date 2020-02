La conductora del programa “Al sexto día”, Mónica Cabrejos, se refirió a los entredichos con Rodrigo González, quien ha sido demandado por la gerenta de entretenimiento, Susana Umbert por violencia contra la mujer, junto con Karen Schwarz y Cathy Sáenz por el mismo delito.

Cabrejos respondió a Magaly Medina, quien dijo en su programa que parecía que Latina quería la “cabeza” del exconductor de TV por sus comentarios que daba en su cuenta de Instagram.

“Yo no sé si es la fantasía de Magaly o no estuvo sobria cuando lo dijo (risas). Pero a mí nadie me ha dicho que destruya a alguien. Yo me siento y no obedezco órdenes para opinar a favor o en contra de alguien. Incluso en ‘Válgame’ son 5 contra 1, pues pienso diferente, tenemos diferentes personalidades. Tal vez Magaly tiene un problema con Latina", comentó a Diario Ojo.

RESPONDE A CRÍTICAS DE RODRIGO GONZÁLEZ

Sobre Peluchín, aseguró que él no es el más indicado para ‘rajar’ de algunas mujeres.

"Respecto a las críticas de “Peluchín” yo lo tomo como es y no tanto porque tenga harta mantequilla, sino a mí Mónica Cabrejos no me toca, porque no me conoce. ¿Si tomaría acciones legales? No mi amor, lo tengo bloqueado, lo que diga me tiene sin cuidado. Sino le gusta mi boca, a mucha gente le gusta, que si soy fea, que tengo mucha frente no me afecta. Él no es el más indicado para hablar de belleza femenina, no valora el gusto por las mujeres. Me río, soy bocona, no tengo problemas”, precisó.

