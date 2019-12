El modelo argentino, Renzo Spraggon, quien estuvo como invitado en la última edición del programa de Beto Ortiz, “El Valor de la Verdad”, reveló detalles inesperados sobre su vida personal y amorosa. Dentro de estos pasajes, contó la relación que mantuvo con la panelista de “Válgame", Mónica Cabrejos.

Spraggon indicó que todo comenzó cuando trabajó junto a Mónica en un monólogo, que todo se fue dando poco a poco, y que luego, “pasó lo que tenía que pasar”.

El argentino contó que la conductora de televisión lo celaba demasiado.

"Yo soy dominante y no me gusta que me dominen. Era bastante celosa. No sé si se enamoró, eso le tendrían que preguntar a ella”, indicó.

Sin embargo, cuando la periodista fue consultada por las declaraciones que dio Renzo en el sillón rojo, no quiso decir nada al respecto.

“Sin comentarios, no tengo ningún comentario sobre eso”, comentó tajante.

Por otro lado, el ex de Xoana Gonzáles, aprovechó las cámaras de “Válgame” para enviarle un saludo a la también psicóloga.

“Le mando un beso y me quedo con las cosas lindas que pasé con ella. Si algún día me la cruzo, podría conversar con ella”, dijo sonriente.

Asimismo, tras el término de la nota, los panelistas del programa comenzaron a comentar sobre las declaraciones de Spraggon. Sin embargo, un detalle captó la atención de todos. La periodista comenzó a escribir en una pizarra pequeña varios mensajes indirectos referidos al modelo argentino.

“Son 2:30, ¿ya me puedo ir?”, “Yo ya tengo mascota”, “La calle está dura”, “No me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasó”, “Shhh, no vende” ,“No le den cámaras a giles”, fueron algunas de las frases escritas por Mónica.

Renzo sobre Mónica