Se quedó sin ‘Instagram’, Mónica Cabrejos decidió usar su cuenta oficial de TikTok para confesar que fue hackeada y advirtió la modalidad que usaron los inescrupulosos ladrones virtuales para quedarse con su red social.

Todo habría pasado hace una semana, cuando Mónica Cabrejos fue engañada por un texto: “supuesto soporte de Instagram que decía que si yo no accedía al enlace (que me enviaron) para generar un formulario de recuperación, luego no iba a poder hacer nada, porque iban a anular mi cuenta por haber infringido supuestamente los derechos de autor con un contenido”.

La exvedette decidió ingresar al enlace que la envió de inmediato a WhatsApp, donde le pedían sus datos y accesos para ingresar a la cuenta de ‘Instagram’, pese a que ella cambió la contraseña: “En la mañana (del viernes 7), me habían mandado al mismo número varios mensajes diciéndome que estaba corriendo el tiempo, que me iban a cancelar la cuenta. Inmediatamente, sospeché porque me alertaron por Gmail, pero finalmente entraron y me lograron quitar la cuenta”.

El Instagram de Mónica Cabrejos

