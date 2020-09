Mónica Cabrejos no fue ajena a los insólitos descargos que hizo el futbolista Jean Deza contra Jossmery Toledo. Como se sabe, el futbolista aseguró que le “cambió la vida” a la expolicía.

“Ella bien me decía: ‘pégame para destruirte tu carrera’. Es una malagradecida, eso es lo único que me fastidia. Yo le cambié la vida a ella, de San Juan de Lurigancho a San Isidro, pero la señorita sabe todo lo que he dado, ella nunca ha tenido tanta plata”, detalló Jean Deza en entrevista ‘Modo Espectáculos’.

Estas palabras causaron indignación en Mónica Cabrejos, quien instó a las mujeres a estudiar y trabajar para que, más tarde, ningún hombre diga algo similar.

“Queriditas, estudien y trabajen... para que no venga cualquier coj... como ‘Jean Deza’ a decirles que les cambió la vida”; escribió la periodista.

Además, compartió esta reflexión: “cuando una mujer trabaja, estudia y tiene aspiraciones, ya no está en momentos de dejar entrar a su vida a cualquier hombre. Cuando una mujer tiene metas, tiene el poder de escoger a su compañero de vida”.

