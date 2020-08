Mónica Delta habló fuerte y claro sobre aquellos comentarios malintencionados respecto a la estrecha relación que tuvo con el expresidente de la República., Alan García. La conductora de “Punto Final” fue enérgica es sostener que no hubo nada más que algo cordial entre una entrevistadora con un político.

Consultada sobre qué opina de la campaña en su contra que fue relacionarla con el ex mandatario, dijo que “me queda claro que ser mujer te da una desventaja enorme. ¿Y dónde nace? El tipo iba a presentar un libro, me acerqué a pedirle una entrevista y, cada vez que desean molestar, la sacan”, señaló.

Respecto a cuantas veces lo ha aclarado, dijo que “antes me dolía mucho, pero ahora ya lo tengo decidido. ¿Qué cosa? No vale contestar a quien no quiere entender. Esa persona está muerta y siguen con la cantaleta. Váyanse al cacho”, añadió en una entrevista que brindó al diario Trome.

LA HAN PIROPEADO

De otro lado, la figura de Latina sostuvo que a su edad ha recibido piropos. “Ahora vieja lo han hecho. ¿Y cómo reaccioné? Me acerqué y le pregunté: ‘¿Quién te ha dado permiso para decirme todo eso?’. Luego agachó la cabeza. El peruano es cobardón. Más o menos me protege ser conocida, pero qué puede pasar con una chica de 15 años que luce un short”, señaló.