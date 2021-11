¡Fuerte y claro! Monique Pardo no dudó en contestarle a sus detractores, quienes la acusan de ser una “interesada” por buscar el apoyo económico de Gisela Valcárcel, tras sufrir una aparatosa caída en su programa.

Y es que la exvedette aseguró que jamás le pidió ni un sol a la conductora, solo quería que se hagan cargo de las secuelas en su salud por el accidente que tuvo en la pista de baile.

“Yo me sentía muy desprotegida, mi esposo está delicado con parkinson y diabetes, no podía contarle ni quejarme con nadie, y yo soy responsable de niños y he vivido haciendo obra social toda mi vida”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la intérprete de ‘Caramelo’ reveló que jamás se imaginó vivir una situación de caridad, pues debido a la pandemia y problemas de salud, sus ahorros se han ido acabando.

“Nunca pensé que yo algún día iba a necesitar ayuda, en todo caso pensé que Gisela me la iba a solicitar con todo el corazón. Como me hubiera encantado que tocara mi puerta con sus zapatillas en su camioneta y me hubiera traído mis vitamínicos, mi leche, mi comidita, mi medicina, eso me hubiera hecho feliz”, dijo con la voz entrecortada.

“No entiendo por qué ella ha mostrado tanto desprecio por mí y todavía ella mintió al decir que ella públicamente estaba a cargo de mí. Justamente esa clínica al enterarse del abandono me llama por teléfono y me brinda por dos meses todo sin cobrarme un sol”, finalizó diciendo.

