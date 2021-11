Deyvis Orosco Atanacio, o simplemente Deyvis Orosco, está a pocos días de convertirse en padre de su primer hijo con Cassandra Sánchez de La Madrid, hija de Jessica Newton.

En una ceremonia pública, a la cual asistieron algunos medios de comunicación, la pareja celebró el baby shower y anunciaron que su primogénito se llamará Milan Orosco Sánchez de La Madrid.

Tanto la pareja como la organizadora del certamen Miss Perú compartieron cientos de fotografías y videos de lo que fue esta reunión. Sin embargo, los fans de Deyvis Orosco cuestionaron que en ninguna de las imágenes aparezca su madre, Eva Atanasio, ni la familia del cumbiambero.

“¡Felicidades! Todo se ve que estuvo muy lindo, ¿pero y tu mamá y hermano?”; “lindos, pero no vi ninguna foto con la familia y la mamá de Deyvis”; “faltó foto familiar con los Orosco”, “hubiera sido lindo al menos una foto para el recuerdo y parece que la mamá de él ni estuvo ahí” ; fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores del hijo del recordado Johnny Orosco.

Aunque Deyvis no se pronunció sobre la aparente ausencia de su familia en el baby shower, Jessica Newton sí contestó, pero de manera escueta.

“¿Y la familia de Deyvis?”; preguntaron en un video a la exMiss Perú y ella respondió: “todos muy bien, muchas gracias”.

foto: @jessicanewtonoficial

¿Por qué Deyvis no aparece nunca con su mamá?

La madre de Deyvis Orosco prefiere mantenerse al margen de los medios de comunicación pese a que su hijo es una persona conocida. Según ha indicado en reiteradas ocasiones el mismo cantante de cumbia, él prefiere respetar la decisión de su primogénita y por eso no comparte fotos con ella o su familia.

“A mi suegra no le ha gustado aparecer o exponerse desde la época en la que el papá de Deyvis era famoso, siempre ha decidido mantenerse al margen”, comentó en setiembre de este año Cassandra Sánchez de la Madrid.

“Tanto ella como mi cuñado nos han pedido respetar su privacidad y que no subamos fotos ni contenidos con ellos en redes sociales. Esto no quiere decir que no compartamos momentos lindos juntos o que no tengamos fotos juntos, todo lo contrario, mi casa tiene varias imágenes hermosas”, agregó.

Deyvis Orosco: su última foto y mensaje a su madre en redes sociales

Deyvis Orosco conmemoró el “Día de la Madre” con una publicación en Instagram en mayo de 2021. “No alcanzarían las palabras para describir todo el Amor que siento por ti, día con día trabajo incansablemente para que te sientas orgullosa del hombre en el que me convertí, y todo eso es gracias a Ti. Gracias Mamá por haber creído siempre en todo lo que te decía, el tiempo pasó y te cumplí. Le agradezco a Dios porque me regalo a la mejor Mamá del mundo”, inició su mensaje.

