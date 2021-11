La interprete de ‘Caramelo’, Monique Pardo sorprendió a propios y extraños al revelar que intentó quitarse la vida tras el accidente que sufrió en el programa ‘El Artista del año’ conducido por Gisela Valcárcel.

La veterana artista confesó que se sentía sola y temía fallecer sin recibir ayuda tras el episodio vivido en la pista de la rubia animadora.

“Yo estuve a punto de quitarme la vida cuando tenía la pistola. Los desprecios, la soledad en la que me encontraba, los miedos que tenía a morir sin ayuda, todo eso me llevó a un estado...”, contó la exvedette para El Popular.

Monique también reveló que cuando estuvo a punto de quitarse la vida recibió la llamada del abogado Jorge Alberti, quien le ofreció ayuda legal en su demanda contra Gisela Valcárcel.

“Cuando yo estaba con la pistola en la mano, sonó el teléfono y era Jorge Albertini, un panelista de Antena 3 de España. Me dijo: ‘Monique, tú eres el ícono número 1 del Perú, el ícono cultural pop del Perú. Tú no puedes bajar la cabeza, yo te voy a ayudar’. Me mandó un pool de abogados y probablemente sean ellos los que hagan la demanda. Ese hombre me salvó la vida”, agregó.

Como se recuerda, Monique Pardo se encuentra delicada de salud luego de la fuerte caída que sufrió durante su participación en ‘El artista del año’ mientras actuaba como refuerzo del participante Diego Val.

