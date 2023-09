Monique Pardo se encuentra en proceso de recuperación tras haber enfrentado una dura caída en el año 2021 durante su participación en el programa de Gisela Valcárcel. Esta experiencia habría tenido un impacto negativo en su salud cardíaca, y reveló que fue Ernesto Pimentel quien la apoyó, pese que la ex bailarina tiene familia, una hija.

Como se sabe Monique Pardo ha trabajado duro por muchos años pasar sacar adelante a su única hija Lucero Márquez y a sus nietos, quienes ahora viven en el extranjero. Sin embargo, durante estos años en que la interprete de ‘caramelo’ necesitó ayuda su primogénita no la habría socorrido, y según contó para las cámaras de magazine ‘Préndete’, Lucero la abandonó.

Monique Pardo abre su corazón al revelar que su única hija la abandonó

En un momento de gran sinceridad, Monique Pardo ha revelado que su única hija, Lucero Márquez, la ha abandonado. La cantante confesó que debido a amenazas de extorsión envió a sus nietos fuera del país, pero su primogénita se quedó en Perú, según la ex vedette no la visita ni se comunica con ella por teléfono desde hace años.

“Mis nietos no están acá en el país, pero los que están acá como mi adorada hija no me ve nunca, no me llama ni en el Día de la madre. Llévenme a verla porque la vida no es eterna, quiero verla. Yo paraba con ella a todos ”, explicó entre lágrimas Monique a ‘Préndete’.

Monique Pardo contó que intentó contactar a su hija en el Día de la Madre, pero no obtuvo respuesta alguna por su parte.

“ Yo prefiero antes de por mi culpa ponerlos en peligro y estar sola. Pero mi hija sí puede verme. En el Día de la madre la llamé y no me contestó (...) Ven, aunque sea llámame, quiero verte, no sé si mañana estaré. Nadie tiene la vida comprada. Dios es maravilloso pero tú me vas a dar vida, me vas a dar amor, me vas a dar alegría, necesito de tu amor. Son muchos años, eres mi hijita, saliste de mi cuerpo ”, agregó notablemente afecta Monique.

En esta ocasión, Metiche, quien también estaba presente en el programa, respaldó las palabras de la exvedette, confirmando que en oportunidades anteriores, cuando trabajaron juntos, Monique Pardo siempre llevaba a sus nietos consigo y mostraba un interés constante en asegurarse de que estuvieran bien atendidos.

Monique Pardo revela por qué no visita a su hija

La cantante señaló que debido a sus problemas cardiacos y su avanzada edad le impiden movilizarse como ella desearía. Además, indicó que su hija vive lejos y no tiene un centro de salud cercano que la pueda atender si es que llegara a necesitar atención médica.

“ Ella vive lejos y yo no me atrevo a ir porque no hay centro médico por ahí y tengo miedo de ponerme mal. Yo siento amor, soledad, quisiera abrazarla, yo los he criado también a mis bisnietos, los he recibido en mis brazos cuando nacieron. Pero mi vida es así ”, confesó Monique.





TE PUEDE INTERESAR