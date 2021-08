¡Fuertes declaraciones! Monique Pardo utilizó nuevamente su cuenta de Twitter para anunciar fue nuevamente hospitalizada, ya que necesita urgente realizarse una serie de exámenes que no puede costearlos económicamente.

En ese sentido, la popular artista se refirió al proceso legal que lleva contra Gisela Valcárcel, quien recordemos, publicó en sus redes sociales que estaría viajando tras finalizar ‘Reinas del Show’.

“Gracias por acordarse de mi, tuve una emergencia. Necesito urgente una ecografía eco doppler de mi aorta abdominal (...) No quiero escuchar su nombre (de Gisela) porque me hace mucho daño y ojalá Dios le de mucha felicidad, que su corazón se vuelva bondadoso y voy a dejar que ella haga su futuro, porque yo no quiero, nunca quise demandar, pero tengo deudas grandes con la clínica”, expresó.

Pide ayuda a la ‘Urraca’

Por otra parte, Monique Pardo también aprovechó para hacerle un llamado a Magaly Medina, de quien espera pueda acogerla para tomar su caso y poder costear sus exámenes clínicos.

“Para mi, lo más grande del mundo, el mayor regalo sería que Magaly me acoja en su programa y, al menos, me escuché y pedir ayuda para las pruebas de mi aorta abdominal, son pruebas caras que no puedo pagar”, manifestó.

“Yo he sido malcriada con ella (Magaly), le contesté. Es que, cuando habló mal de mi y yo quería ser congresista, me dolió tanto que reaccioné como una fiera herida y yo la herí. Parece que no me perdona. Su apoyo moral sería muy grande, ella sí ha tenido corazón conmigo, la que cree que es un demonio, para mi es un ángel. Ojalá, Magaly, no me dejes morir”, finalizó diciendo a Correo.

