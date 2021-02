A través de su cuenta de Twitter, la exvedette Monique Pardo se disculpó de manera pública con la periodista Juliana Oxenford a quien un día antes había tildado de “hipócrita”.

Según escribió Monique Pardo pudo ver todo el programa y se habría dado cuenta de que cayó en una calumnia.

“Juliana Oxenford ‘PERDONAME’ FUISTE VICTIMA DE UNA CALUMNIA, ANTE MI ! QUE ESTUPIDA LA CREÍ ! RECIÉN VI EL PROGRAMA, TU NO ME DAÑASTE BB. ‘PERDONAME’ POR CREER EN LA MALDAD! ANTES QUE EN TÍ ! YO NUNCA, ME LO PERDONARÉ!”, escribió Juliana Oxenford en Twitter.

@diarioojo @RollingStones @esquinabaja @elcomercio_peru Juliana Oxenford "PERDONAME" FUISTE VICTIMA DE UNA CALUMNIA, ANTE MI ! QUE ESTUPIDA LA CREÍ ! RECIÉN VI EL PROGRAMA, TU NO ME DAÑASTE BB."PERDONAME" POR CREER EN LA MALDAD! ANTES QUE EN TÍ ! YO NUNCA, ME LO PERDONARÉ ! — Monique Pardo Gayoso (@moniquepard) February 7, 2021

¿Qué pasó?

El sábado Monique Pardo sorprendió a propios y extraños al realizar una curiosa publicación en su cuenta oficial de Twitter, donde al parecer habría arremetido contra la periodista Juliana Oxenford.

La popular ‘Caramelo’ tildó de “hipócrita” a la conductora y la encaró para que ella misma sea la que le pida una nota cara a cara. Al parecer, habría enviado a un reportero del canal.

“Qué hipócrita eres Juliana. Le di a tu perro gran material para una gran nota. Eres una indigna, ten la valentía de darme una nota cara a cara”, comenzó escribiendo. “Vamos, dame la cara, medio metro de dignidad. Tu ‘TE AMO MONIQUE’ es más falso que tus ojos amarillos. Atrévete indigna”, agregó.

“Tú no mereces estar sentada ahí. Tú no eres periodista y que asco el perro que mandaste, un sin protocolos fuera del periodismo digno, que yo conozco a los dueños de este canal que nunca se vendió”, finalizó diciendo.

VIDEOS RECOMENDADOS

Coronavirus en Perú: ¿Te puedes vacunar contra el Covid-19 con dosis de diferentes laboratorios? | OJO

Coronavirus en Perú: ¿Te puedes vacunar contra el Covid-19 con dosis de diferentes laboratorios? | OJO

TE PUEDE INTERESAR