¡Fuertes declaraciones! Monique Pardo volvió a causar furor en las redes sociales, tras comentar sobre brutal caída que sufrió en el programa de Gisela Valcárcel.

Y es que la artista peruana reveló que fue diagnosticada con anemia debido al “abandono” que habría sufrido por parte de la popular ‘Señito’, a quien señala de no haberse hecho responsable sobre este incidente.

“Gracias Essalud, Padomi, anoche me auxiliaron y me diagnosticaron anemia e hiponatremia gracias al abandono que sufrí después del extraño acontecimiento. No tienes perdón, malvada”, escribió Monique en su cuenta oficial de Twitter.

Recordemos que Monique Pardo viene publicando en sus redes desde hace varias semanas atrás, su complicado estado de salud. Incluso hasta fue internada en el hospital producto de las secuelas que habrían quedado por la caída que tuvo en América TV mientras se encontraba reforzando al competidor Diego Val.

