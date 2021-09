La periodista Magaly Medina quedó en shock con un lujoso regalo que le dio Andrés Hurtado el último jueves 2 de septiembre del 2021.

Poco antes de su programa, Magaly Medina compartió un video abriendo una caja de la marca Gucci. La periodista quedó sorprendida con una hermosa cartera de la exclusiva casa de modas.

“Hoy es noche de sorpresas. Miren la carterita Gucci, auténtica, que me ha llegado. ¿Saben quién me la mandó? Se caen patas arriba: ¡Andrés Hurtado!”, contó la conductora de “Magaly TV La firme”.

Magaly Medina explicó que no sabía a qué se debía el regalo, pero lo aceptó: “¿Andrés, tienes fiebre? ¿Has chequeado tu temperatura? ¿Todo bien? No sé por qué me la regala, pero me lo merezco ¿no? Te la acepto”.

Por su parte, Andrés Hurtado contó que fue como agradecimiento: “Simplemente una forma de ser agradecido por tanto cariño que le da una gigante a mis hijas, cual padre con sentimiento debe ser agradecido. Gracias por aceptar un detalle a tu altura”.

Jessica Newton, amiga de Magaly Medina y Andrés Hurtado, afirmó que los conductores “se iban a terminar queriendo”.

Fuente: Instagram Magaly Medina

TE PUEDE INTERESAR