¡Fuertes declaraciones! El vidente Mossul sorprendió nuevamente a propios y extraños al presentarse en el programa “Amor y Fuego” para volver a lanzar predicción sobre el futuro de Perú en la Copa América.

Y es que el joven astrólogo se animó a comentar las opciones de países que enfrentarían a la selección peruana en los cuartos de final. “Acá nos marcan que este partido va a ser más difícil de lo que esperó Perú, deben concentrarse muy bien la selección para que ganen, porque va a estar bien reñido”, comenzó diciendo.

Sin embargo, el vidente Mossul confirmó que los engreídos de Ricardo Gareca estarían enfrentando a Chile y que el partido sería mucho más complicado de lo que se espera.

“A Paraguay le salen cartas positivas y para Uruguay aún no se sabe, pero Chile es la competencia (...) Con Chile... Perú se enfrentará con Chile, pero parece que las personas que están viendo esto de la Copa América están en dudas. Las cartas me marcan cositas raras, no sé si quieran hacer perder a Perú, pero hay cosas dentro de este proceso”, expresó.

“Si Perú juega contra Paraguay, pierde, pero si jugamos contra Chile, Perú puede perder contra Chile”, finalizó diciendo.

