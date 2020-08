La madre del cantante Toño Centella murió tras infectarse de Covid-19, según dieron a conocer Ethel Pozo y Renzo Schuller en el programa “América Hoy”.

“Él estaba muy preocupado porque su mamita estaba con COVID y digo estaba, porque hace minutos nos acaban de dar la noticia. Toño está yendo al hospital porque su mamá no ha podido vencer la batalla con el coronavirus”, dijo Ethel Pozo.

“Dios mío, no por favor, te lo pido, te lo ruego. A mi madre no por favor”, escribió el cantante en su cuenta de Facebook antes de conocerse esta noticia.

Ayer, Centella confirmó que su mamá de 80 años se había contagiado del coronavirus.

“Yo a mi mamá no la visitó hace un mes, por la situación sentimental en la que estaba. Ayer me llamó mi hija y me dijo que estaba mal. Le hicieron una prueba rápida y salió positivo. Le hemos dado pastillas, por ahora está bien de salud”, había dicho ayer.

Sin embargo, su mamá no pudo recuperarse de la enfermedad.

