Geraldine Torres, la mujer que le dio un besó en la mejilla a Bryan Torres, pareja de Samahara Lobatón, se pronunció en ‘Amor y Fuego’ y aseguró que tuvo más que una amistad con el salsero.

La joven dijo que el amigo de Jefferson Farfán y ella salían esporádicamente, hasta que el cantante se alejó cuando empezó a salir con la hija de Melissa Klug.

“ Lo conozco desde marzo del año pasado. Hemos sido como amigos con derechos. Ha habido todo. Hemos tenido salidas esporádicas ”, contestó en una entrevista con una reportera del programa de Rodrigo González.

“ Fue por junio que él tomó distancia de mí. Empezó a salir por ella por el tema que salía de la orquesta y Bryan no es tonto ”, agregó.

Incluso Geraldine mostró conversaciones donde Bryan no pone límites a pesar de tener una relación con la hija de Melissa Klug.

Bryan Torres niega infidelidad a Samahara Lobatón

Bryan Torres decidió pronunciarse sobre las imágenes de ‘Amor y Fuego’ donde una joven le roba un beso. El salsero asegura que no fue un beso en la boca y solo la mujer se le acercó para consultarle si iban a dar un concierto.

“Te puedo jurar por la vida de mi hija que no es en la boca (...) Ese día llegamos a esa disco a tocar y llegamos tarde y no tocamos y nos fuimos a otra discoteca. Y esas chicas se acercaron a preguntar si tocaríamos o no, nada más”, sostuvo a ‘América Hoy’.

