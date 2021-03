Lucero Alayo, la mujer que le reclamó por la paternidad a ‘Liendrita’, Guillermo Chunga, fue entrevistada en “Amor y Fuego” y llorando dijo tener miedo de que le hagan daño, pues la sindican como la asesina del cómico ambulante.

Alaya, quien debía ir a Willax TV, dijo que no pudo asistir por temor a salir de su casa ante amenazas de muerte recibidas.

“Lamento no estar en el canal porque yo me siento mal porque he recibido tantas amenazas de muerte y lo que yo quiero es paz y tranquilidad ahorita”.

Seguidamente agregó: “No puedo salir a la calle, no puedo ni pisar la puerta porque tengo miedo que me hagan tanto daño, en especial por mi hijito. Yo soy una madre soltera”.

Al ser preguntada sobre las amenazas de muerte, Lucero respondió que esas vienen de personas del Callao y San Juan de Lurigancho. “Me han dicho que son amigos de él y así haga la denuncia, van a venir a matarme”.

“Yo no tengo familia delincuente y he pedido garantías para mi vida. Me han dicho que tienen tres balas para mí”, agregó la mujer quien hoy es sospechosa.

Mujer que le reclamó por paternidad a ‘Liendrita’ llora: “Tengo miedo que me hagan daño” | OJO

VIDEOS RECOMENDADOS

Mayimbú llora asesinato de ‘Liendrita’ y muestra amenazas de muerte a su persona | ojo

Mayimbú llora asesinato de ‘Liendrita’ y muestra amenazas de muerte a su persona | ojo

TE PUEDE INTERESAR