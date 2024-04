Natalia Málaga sobre supuesta relación con Eva Ayllón: “No juzguen”

Natalia Málaga y Cecilia Tait protagonizaron un tenso momento durante una reciente entrevista en su popular podcast, en el que hablaron sobre los rumores de una posible relación entre la exvoleibolista y la cantante Eva Ayllón.

La entrevista, que tuvo lugar en la última edición del programa, atrajo la atención de muchos debido a la franqueza con la que ambos personajes abordaron el tema.

¿Qué dijo Cecilia Tait sobre la presunta relación de Natalia Málaga y Eva Ayllón?

Cecilia Tait se mostró sorprendida por los rumores que señalan que la cantante y la exdeportista tendrían algo más que una amistad. “ Quise informarme, antes de que me manden la pauta, voy a verificar si todo lo que me manda es verdad. Pongo: ‘Natalia Málaga... pareja de Eva Ayllón ’”, comentó con sorpresa Tait.

La medallista olímpica recordó una conversación que tuvo con Natalia Málaga hace algunos años sobre las decisiones personales entorno a su orientación sexual. “ Te acuerdas de que una vez yo te pregunté, cuando fuiste a mi casa, y hablamos de esta situación. Me dijiste: ‘Bueno, si alguien quiere salir del closet, que salga, pero no me j...’ ”, recordó Tait.

No obstante, Natalia Málaga contestó firmemente y aseguró que la gente solo opina, pero que no deberían juzgar a nadie. “ Pero es un decir, que hablen lo que les dé la gana, pero que no juzguen a nadie que no sabe la vida de nadie ”, respondió.

Por otro lado, sobre su relación con Eva Ayllón y los rumores de un supuesto romance, la exvoleibolista aseguró que los comentarios de la gente nacen del morbo, lo que provoca malas interpretaciones. “ No sé, la mente es morbosa (...). Me ven con Eva, con mil personas, ¿por qué pueden alucinar...?” ,aclaró.





