Katia Palma hace fuerte aclaración sobre supuesto amorío con Thalía Estabridis en Habacilar

Tras años de especulaciones, la carismática Katia Palma decidió responder públicamente los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Thalía Estabridis, modelo del recordado programa ‘Habacilar’.

En una reciente entrevista con la actriz Patricia Portocarrero, la exjurado de ‘Yo Soy’ reveló detalles sobre uno de los chismes más persistentes que la rodearon en aquellos tiempos.

¿Qué dijo Katia Palma sobre el supuesto romance con Thalía Estabridis?

Durante la entrevista, Katia Palma recordó cómo surgió el insólito rumor de su supuesta relación amorosa con Estabridis, y lo calificó como uno de los más extraños que ha escuchado sobre sí misma.

“Te lo voy a dar en exclusiva porque es algo que se me viene rápido a la mente: que era pareja de Thalía Estabridis. Lo mejor que he leído ”, la también actriz. Sin embargo, aclaró que su verdadero vínculo era solo amical. “ Éramos muy amigas, somos amigas, pero no, pues. La gente escribe porque ya no sabe qué escribir ”, sentenció.

Katia Palma confiesa si es infiel

La popular actriz compartió su visión sobre la fidelidad en las relaciones amorosas. Ante la pregunta directa de Portocarrero, la conductora de ‘Esto Es Guerra’ afirmó que, aunque ser fiel no le resulta difícil, admitió que la satisfacción personal es clave en su compromiso con la lealtad.

“ Sí soy fiel (...) No me cuesta porque con las personas que he estado, me he sentido contenta la verdad, y te vuelves más vieja y te sientes más sedentaria ”, explicó.





