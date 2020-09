Natalie Vértiz es una de las mujeres más guapas del Perú y también cotizada modelo de pasarela. Además, acaba de asumir el reto de estar al frente de “Estás en todas” y sabe muy bien que para estar en televisión hay que tener harta “correa”.

Pero, como toda figura mediática, tiene una vida alejada de las cámaras en la que Yaco Eskenazi y su hijo Liam ocupan un lugar especial; y los cuida con especial esmero.

-A propósito, Yaco reveló que en tu boda usaste zapatillas, ¿guardaron el secreto muchos años?

Fue mi pequeño truco, es que quería que todo estuviera perfecto; además, buscaba estar cómoda. Una marca deportiva me hizo unas zapatillas personalizadas con la fecha de nuestro matrimonio, todo calzó perfecto para ese día. En un evento normal siempre uso taco 12.

-¿Volviste a repetir lo de las zapatillas?

¡Solo lo hice por mi matrimonio! Gracias a Dios, mi esposo tiene bastante personalidad y yo amo mi talla (1.83m,), creo que siempre debemos sentirnos orgullosos de lo que somos y representamos. Cuando era más chiquita, mi talla era parte de mi inseguridad, pero ahora me encanta.

-¿Y hablando de familia, han pensando en aumentarla?

Sí, en algún momento, pero cuando se concrete lo voy a decir. Por ahora planeo vivir el presente y no pensar mucho en el futuro, ni en qué pasará. A mí y a Yaco nos encantan los bebés.

-Hace algunos meses Yaco comentó que te decían “La Vizcarrita” porque dabas órdenes a él y a Liam...

¡Yo siempre voy a dar órdenes! Es la única manera de que todo funcione en mi casa, tengo que estar pendiente y decir: ‘ya hiciste esto o aquello’. Juro que parezco un disco rayado, pero así somos las mujeres: más organizadas.

-¿Cómo lo toman tu esposo y tu hijo?

No sé si soy pesada o no, pero mi hijo hace lo que debe en cuanto a las responsabilidades que le doy. Este carácter me ha salido desde que soy mamá.

-Eres realmente la jefa del hogar...

La idea es trabajar en equipo, porque cuando te conviertes en madre de familia las cosas no las tiene que hacer uno solo, sino con tu pareja también, los hijos no se hacen solos. Hay que compartir las responsabilidades y manejar la situación con un poquito de cariño.

-¿Y Yaco te sigue diciendo “La Vizcarrita”?

Ya no, ahora se le ha dado por poner otros apodos. Creo que Yaco, en otra vida, ha sido cómico ambulante porque es bien gracioso, siempre inventa apodos para todo el mundo.

-En la relación tú eres la más responsable y él es más juguetón…

Sí, más o menos, creo que nos has sacado bien.

-¿Qué tal tu segunda semana al frente de “Estás en todas”?

¡Todavía no me la creo! Es un nuevo reto pero siempre hay que estar lista para las nuevas oportunidades. No pensaba regresar tan pronto a la televisión pero estoy muy contenta.

-¿Sheyla tiene que estar tranquila porque el programa quedó en buenas manos?

Prometo siempre dar lo mejor de mí, especialmente para los televidentes, es un programa familiar en un horario muy bonito. A mi excompañera le deseo lo mejor siempre.

- Además de la televisión , estás detrás de la cuarta edición del concurso Model of the year...

Así es y no solo buscamos una modelo, sino un modelo a seguir: que la belleza externa sea acompañada de la interna, que es lo más importante. En menos de dos semanas empezamos a grabar el reality, se elegirán a 10 preseleccionadas de forma virtual y con las 3 finalistas, en vivo, coronaremos a la ganadora en noviembre.

Natalie Vértiz anuncia concurso “Model of the Year 2020”. años cumple el próximo 29 de septiembre la modelo, conductora y ex Miss Perú 2011. Su familia es su principal tesoro.

